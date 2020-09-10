Экс-супруг рассказал о причинах разрыва с Арнтгольц

Экс-супруг рассказал о причинах разрыва с Арнтгольц
Татьяна Арнтгольц. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Супругам не удалось преодолеть личный кризис

Иван Жидков откровенно рассказал о своем союзе с Татьяной Арнтгольц. Они были вместе пять лет. Артист считает, что разрыв был неминуем, так как отношения "изжили себя".

По его словам, это была любовь с первого взгляда. Будущие знаменитости жили в соседних домах, однако ни разу не встречались. Судьбоносной стало предложение приятеля Ивана встретить Татьяну в аэропорту. С этого началась романтичная история, развившаяся в брак.

Долгие годы артисты были по-настоящему счастливы вместе. В их семье родилась дочь Мария. Однако в какой-то момент влюбленные поняли, что дальше им не по пути.

"Я думаю, это было правильное решение разойтись. Наши отношения просто себя изжили", – заявил Жидков на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Мужчина признался, что до сих пор любит бывшую жену, как человека. Иван считает, что брак погубил кризис в отношениях, который они не смогли преодолеть. Для того чтобы сохранить семью в сложный период, нужна "высокая мотивация", уверен Иван.


Впрочем, сейчас у Арнтгольц в личной жизни все отлично. Недавно стало известно, что она выходит замуж за артиста Марка Богатырева.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное

Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей