Супругам не удалось преодолеть личный кризис

Иван Жидков откровенно рассказал о своем союзе с Татьяной Арнтгольц. Они были вместе пять лет. Артист считает, что разрыв был неминуем, так как отношения "изжили себя".

По его словам, это была любовь с первого взгляда. Будущие знаменитости жили в соседних домах, однако ни разу не встречались. Судьбоносной стало предложение приятеля Ивана встретить Татьяну в аэропорту. С этого началась романтичная история, развившаяся в брак.

Долгие годы артисты были по-настоящему счастливы вместе. В их семье родилась дочь Мария. Однако в какой-то момент влюбленные поняли, что дальше им не по пути.

"Я думаю, это было правильное решение разойтись. Наши отношения просто себя изжили", – заявил Жидков на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Мужчина признался, что до сих пор любит бывшую жену, как человека. Иван считает, что брак погубил кризис в отношениях, который они не смогли преодолеть. Для того чтобы сохранить семью в сложный период, нужна "высокая мотивация", уверен Иван.

Впрочем, сейчас у Арнтгольц в личной жизни все отлично. Недавно стало известно, что она выходит замуж за артиста Марка Богатырева.