Богатырев поделился личными переживаниями перед свадьбой с Арнтгольц

Богатырев поделился личными переживаниями перед свадьбой с Арнтгольц
Марк Богатырев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Актер твердо решил распрощаться со статусом холостяка

Марк Богатырев поделился подробностями предстоящей свадьбы. Известный по сериалам "Корни" и "Серебряный бор" 35-летний артист сделал предложение своей 38-летней избраннице Татьяне Арнтгольц.

Оказалось, что ждать торжества осталось совсем недолго. Об этом Богатырев рассказал в новом интервью.

"Да, у меня это прямо скоро произойдет", – не стал скрывать он.

В откровенной беседе с изданием "Вокруг ТВ" артист признался, что не любит выставлять отношения напоказ. Он не приветствует царящую во многих знаменитых семействах традицию ежедневно выкладывать горы фотографий с детьми, мужьями и женами.

По словам Марка, Татьяна придерживается схожей позиции, что и привлекло в ней молодого человека.

"Сначала она женщина, мама, а потом уже, на третьем месте, актриса", – разоткровенничался актер.

Богатырев заверил, что они с Арнтгольц абсолютно лишены тщеславия.

К слову, карантинные ограничения влюбленным удалось пережить без каких-либо конфликтов. Они не чувствовали нехватки светской жизни, а с радостью проводили вдвоем тихие, уютные вечера.

Ранее "Утро.ру" писало. чтоТатьяна Арнтгольц готовится к свадьбе.

Ольга ФЕДОРОВА

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