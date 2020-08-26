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Марк Богатырев поделился подробностями предстоящей свадьбы. Известный по сериалам "Корни" и "Серебряный бор" 35-летний артист сделал предложение своей 38-летней избраннице Татьяне Арнтгольц.
Оказалось, что ждать торжества осталось совсем недолго. Об этом Богатырев рассказал в новом интервью.
"Да, у меня это прямо скоро произойдет", – не стал скрывать он.
В откровенной беседе с изданием "Вокруг ТВ" артист признался, что не любит выставлять отношения напоказ. Он не приветствует царящую во многих знаменитых семействах традицию ежедневно выкладывать горы фотографий с детьми, мужьями и женами.
По словам Марка, Татьяна придерживается схожей позиции, что и привлекло в ней молодого человека.
"Сначала она женщина, мама, а потом уже, на третьем месте, актриса", – разоткровенничался актер.
Богатырев заверил, что они с Арнтгольц абсолютно лишены тщеславия.
К слову, карантинные ограничения влюбленным удалось пережить без каких-либо конфликтов. Они не чувствовали нехватки светской жизни, а с радостью проводили вдвоем тихие, уютные вечера.
Ранее "Утро.ру" писало. чтоТатьяна Арнтгольц готовится к свадьбе.
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