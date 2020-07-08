Избранником кинозвезды стал известный актер из сериала "Кухня"

Стало известно, что совсем скоро актриса снова приобретет статус жены. Избранником Татьяны Арнтгольц стал ее коллега по цеху Марк Богатырев. Актер, известный по сериалу "Кухня", поделился деталями предстоящего торжества.

Как рассказал жених, свадьба состоится уже "очень скоро". Сейчас пара активно готовится к этому важному мероприятию. Богатырев пообещал, что в ближайшее время расскажет фанатам о своей женитьбе. А пока артист не стал оглашать точную дату торжества, как и другие подробности, пишут "7 дней". Невеста также дополнять информацию о предстоящей свадьбе отказалась.

Новость о том, что влюбленные хотят вот-вот пожениться, в марте этого года подтвердил Богатырев. Для него это будет первый брак, а Арнтгольц уже была замужем и воспитывает 11-летнюю дочь Машу. О романе этих двух артистов общественность узнала два года назад.

К слову, Татьяна и Марк не часто делятся в своих социальных сетях совместными фото. Когда эти редкие моменты все же случаются, фанаты отмечают, какая они "красивая пара" и щедро желают любимцам счастья и всего самого наилучшего.

Ранее "Утро.ру" писало, как Татьяна Арнтгольц, которая боится высоты, упала с крыши девятиэтажного дома.