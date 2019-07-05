Известную актрису сбросили с девятиэтажки

Татьяна Арнтгольц, которая боится высоты, отважилась на смелый поступок ради искусства. Она упала с крыши дома.

Это произошло во время работы над фильмом "25-й час", который показывают на Первом канале. Актриса играет в нем главную роль – журналистки Анны Громовой.

"Были моменты, когда мне хорошенько пощекотали нервы. Я вообще боюсь высоты, а там была сцена, когда мы падаем с девятиэтажного дома... Это было очень страшно",

– рассказала кинозвезда StarHit. и призналась, что "в жизни, конечно, никогда бы этого не сделала", и пошла на такое лишь потому, что без нее "нельзя было это снять", Ее с другими "подвесили на огромные тросы" и "снимали падение".

Свою героиню в сериале Татьяна назвала "человеком, увлеченным своей работой, профессией". И предположила, что, "наверное, именно поэтому" у той "рушится ее личная жизнь".

По сюжету фильма, журналистка газеты "24 часа" как-то раз спасает жизнь внуку загадочного часовщика. В благодарность тот дарит Анне Громовой старинные часы, обладающие удивительным свойством – могут вернуть своего хозяина в недалекое прошлое и тем самым изменить ход событий.

Управлять перемещениями героиня не может. Однако, когда жизни людей угрожает опасность, часы переносят ее назад, чтобы она успела предотвратить надвигающуюся беду.

Актрисе театра и кино, а также ведущей программы "Жди меня" Татьяне Арнтгольц 37 лет. Она дебютировала в сериале о школьниках "Простые истины" и с той поры сыграла без малого 50 ролей в кино. Из последних лент с ее участием телезрителям знакомы такие, как "Двойная жизнь", "Наживка для ангела" и "25-й час".