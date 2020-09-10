Джазовая исполнительница отмечает 65-летний юбилей

Ларису Долину называют королевой русского джаза. Сегодня певица, которая в юности мечтала стать переводчицей, отмечает свой 65-й день рождения.

Родилась артистка в Баку. Ее карьера на сцене началась еще в 12 лет, когда Лариса впервые выступила со взрослыми музыкантами в летнем лагере. Уже после этого девочка, которая переехала с семьей в Одессу, решила начать петь в местом ресторанчике. Делала она это после занятий в школе.

Мама артистки не одобряла ее увлечение музыкой, однако, как признается сама Долина, уже тогда она чувствовала, что сцена – это ее призвание.

С 1971 года началась ее полноценная карьера певицы. Тогда артистка поехала в первое турне в составе коллектива "Волна". Позже – работа в ансамблях Армении и Грузии. Параллельно Долина окончила эстрадное отделение "Гнесинки", а в 1985-м начала сольную карьеру.

Сама Долина считает, что песня "Погода в доме" стала ее счастливым билетом, который сделал ее известной на всю страну.

К слову, певица известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Однажды у нее была возможность иммигрировать в США, однако Лариса Александровна решила не предавать своих поклонников, уточняет "Собеседник".

"Нет, мне такого не надо. Я лучше буду работать в своей стране, где я любима и популярна!" – ответила Долина на предложение переехать в Америку.

Известна артистка не только своими песнями, но и буйным нравом. Джазовая исполнительница нередко оказывается в самом центре скандалов. Так, совсем недавно всплыло интервью, в котором певица призналась, что иногда нарушает ПДД, но ее никто не наказывает. Дело в том, что у нее есть специальный документ, благодаря которому сотрудники ГАИ "не имеют права останавливать".

Еще один скандал произошел во время съемок шоу "Две звезды". Тогда артистке не понравились спецэффекты и декорации, из-за них она отказывалась сниматься. Не оценила она и работу режиссера, который, по ее словам, был не совсем трезв и указывал ей, что нужно делать.

"Не надо мной командовать и меня учить. Сначала лучше протрезветь!" – заявила Долина в порыве гнева.

Песни Ларисы Александровны остаются у россиян одними из самых любимых. Ее концерты всегда собирали полные залы. Песня "Погода в доме", по признанию критиков, стала наглядным отражением души российской женщины. Сама исполнительница признается, что жизнь постоянно испытывает ее, но по итогу она получает то, о чем и мечтать не могла.

К поздравлениям артистки присоединился и Владимир Путин, сообщает РИА "Новости". Президент поблагодарил Ларису Долину за "талант и безграничную преданность своему призванию".