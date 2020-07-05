Старое интервью артистки возмутило пользователей Сети

Около десяти лет назад Лариса Долина дала интервью для программы "Сто вопросов к взрослому". Тогда звезду спросили, в случае, если она нарушит правила движения за рулем, как она поступит: "отмажется" или поведет себя как честный человек. На что певица отрыла неожиданные подробности своего "блата" на дорогах.

Долина рассказала, что во время гастролей или выступлений приходится серьезно постараться, чтобы уложиться в график. Иногда ее водитель может нарушить правила, чтобы успеть в срок. По ее словам, сотрудники автоинспекции знают номера ее авто наизусть и не останавливают, если замечают нарушение.

Она завила, что также у нее имеется специальный документ, позволяющий ее водителю нарушать правила дорожного движения – его ей выдал "главный гаишник страны".

После публикации интервью на артистку обрушился шквал критики.

"Мрак. После ответа на вопрос про нарушение правил дорожного движения ни слушать, ни смотреть на неё не хочу. Сейчас понимаю, почему она через несколько лет после этой передачи полезла топтаться на дельфинах. Отвратительно!", – комментируют заявления певицы в Сети.

Бывший продюсер и супруг Долиной Илья Спицин прокомментировал изданию "Подъем" высказывание по поводу "специального документа", отметив, что интервью уже очень много лет и назвав это "новостью для лопоухих".

Некоторое время назад на выступлении на Сахалине Долина колко высказалась в адрес Пугачевой.