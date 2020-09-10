Полтора года без мамы: чем сейчас занимается дочь Началовой
Дочь Юлии Началовой уже полтора года живет без матери – певицы не стало прошлой весной. За это время Вера Алдонина заметно повзрослела и стала еще больше похожа на ушедшую звезду. Чем сейчас занимается девочка, рассказала пресс-секретарь и подруга артистки Анна Исаева.
Летние каникулы Алдонина провела вместе с бабушкой и дедушкой в Воронеже. Сейчас дочь Началовой снова вернулась в школу – девочка перешла в восьмой класс. По словам Исаевой, на Дне знаний она даже вела праздничную линейку.
"За лето Вера очень повзрослела и выросла, стала взрослой, оформившейся девушкой, очень похожей на свой красавицу-мать",
– поделилась подруга Началовой. А вот ухажеров у 13-летней Веры пока нет: по словам Исаевой, она еще совсем ребенок. Пиар-директор рассказала "Дни.ру", что Алдонина много учится и читает, а также увлекается музыкой, театром и иностранными языками.
Юлия Началова умерла 16 марта 2019 г., напоминает РИА ФАН. Певице было 38 лет.
Ранее в Сети появились снимки повзрослевшей дочери Началовой с праздника.
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