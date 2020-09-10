"Навальный очнулся и захотел обратно в Россию": Галкин обсмеял перехват разговора от Лукашенко

"Навальный очнулся и захотел обратно в Россию": Галкин обсмеял перехват разговора от Лукашенко
Максим Галкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Супруг Аллы Пугачевой записал видео с "переговорами" двух президентов

Российский шоумен Максим Галкин решил спародировать личностей, играющих ключевую роль в мировой повестке. Ведущий не мог пройти мимо политики, выпустив юмористический ролик, на котором примерил на себя роль президента Белоруссии Александра Лукашенко, пытающегося передать данные европейских политиков по блогеру Алексею Навальному.

Галкин сделал акцент на речи белорусского лидера, которая стала его визитной карточкой. Юморист не обошел стороной и внутригосударственный кризис, а также постоянные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Галкин решил спародировать диалог двух президентов, посвященный переговорам между Германией и Варшавой. На ролике Батька рассказывает главе РФ о составленных отчетах.

"Навальный очнулся и сразу стал набирать кому-то в РФ: "Алло, заберите меня отсюда поскорее. Тут плохо, я не могу поменять рубли. Хочу уехать домой", – пародирует Галкин Лукашенко, наклеив для схожести усы

Ранее Максим Галкин спародировал Лию Ахеджакову, осудившую Москву за воссоединение Крыма с остальной частью РФ. Ведущий заявил обидевшейся актрисе, что права на свободу слова его никто не лишал. Свое мнение шоумен подробно высказал в соцсети под видео с фрагментом интервью кинозвезды и отрывками из номера, о котором шла речь.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Депутат Рады похвастался разгромом "жадных московитов" украинцами в 1514 году

Между тем в войне победило Русское государство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей