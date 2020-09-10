Супруг Аллы Пугачевой записал видео с "переговорами" двух президентов

Российский шоумен Максим Галкин решил спародировать личностей, играющих ключевую роль в мировой повестке. Ведущий не мог пройти мимо политики, выпустив юмористический ролик, на котором примерил на себя роль президента Белоруссии Александра Лукашенко, пытающегося передать данные европейских политиков по блогеру Алексею Навальному.

Галкин сделал акцент на речи белорусского лидера, которая стала его визитной карточкой. Юморист не обошел стороной и внутригосударственный кризис, а также постоянные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Галкин решил спародировать диалог двух президентов, посвященный переговорам между Германией и Варшавой. На ролике Батька рассказывает главе РФ о составленных отчетах.

"Навальный очнулся и сразу стал набирать кому-то в РФ: "Алло, заберите меня отсюда поскорее. Тут плохо, я не могу поменять рубли. Хочу уехать домой", – пародирует Галкин Лукашенко, наклеив для схожести усы

Ранее Максим Галкин спародировал Лию Ахеджакову, осудившую Москву за воссоединение Крыма с остальной частью РФ. Ведущий заявил обидевшейся актрисе, что права на свободу слова его никто не лишал. Свое мнение шоумен подробно высказал в соцсети под видео с фрагментом интервью кинозвезды и отрывками из номера, о котором шла речь.