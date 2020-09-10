Ноги были в крови: дочери Пугачевой пришлось работать 12 часов подряд

Ноги были в крови: дочери Пугачевой пришлось работать 12 часов подряд
Кристина Орбакайте. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Во время тяжелейших съемок Орбакайте ни разу не пожаловалась

Режиссер клипов Ирина Миронова рассказала о работе с певицей Кристиной Орбакайте, с которой ей нередко приходилось работать. Она заявила, что исполнительница всегда отдавалась работе, не жалея своего здоровья.

Миронова заявила, что работа с Орбакайте – одно удовольствие: звезда всегда трудится с самоотдачей и слушает режиссера. Однажды Кристине выпал один из сложнейших вариантов: звезда танцевала по кругу на подиуме на протяжении 12 часов, отвлекаясь лишь на небольших перерывах. И лишь после команды "Стоп, снято!" позволила себе присесть и снять туфли.

"Я увидела, что ее ноги стерты в кровь, а она мне даже слова не сказала!" – рассказала Миронова.

К слову, у Ирины есть опыт работы с мамой Орбакайте, Аллой Пугачевой. Примадонна также никогда не позволяла себе капризов на ее съемках, вне зависимости от условий и погоды. Звезда не стремилась к контролю организационного процесса. Напротив, утверждает Миронова: королева российской эстрады доверяла режиссеру и таким образом демонстрировала ему свое уважение.

Впрочем, добавила клипмейкер, раньше не было принято вмешиваться в работу. Теперь же исполнители пытаются контролировать каждый момент – Ирина предполагает, что виной тому "визуальный бум", расплодивший по Интернету невероятное количество музыкальных видео. Из-за этой тенденции многие музыканты считают, что снять клип – вполне простая задача, сообщает WomanHit.ru.

Кстати, дочка Орбакайте планирует пойти по стопам мамы и знаменитой бабушки. Девочка решила посвятить себя музыке и уже успела выпустить первую песню.

Егор МАЛКОВ

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