Восьмилетняя Клавдия записала свой первый хит на испанском языке

Дочка Кристины Орбакайте планирует пойти по стопам мамы и знаменитой бабушки. Девочка решила посвятить себя музыке и уже успела выпустить первую песню. Новостью о начале карьеры поделилась мама Клавдии на своей странице в "Инстаграм".

Артистка рассказала, что песня была записана на испанском языке и уже загружена на многие платформы. Девочка и раньше занималась музыкой, но ее увлечение нельзя было назвать серьезным. Теперь же она призналась, что готова много и усердно работать. Клавдия Земцова даже заявила, что если раньше она снималась в клипах мамы, то теперь у нее свои творческие планы.

Поклонников звездной семьи обрадовала новость о том, что внучка Примадонны запела. В комментариях девочку поддержали многие знаменитости.

"Династия продолжается! В добрый путь, к новым горизонтам!", "Только прослушала, как здорово! И язык этот обожаю", "Вот это да! Новость обалденная! Поздравляем с таким событием!", "С такими генами обязательно у ребёнка будет талант", "Просто нет слов! Какие вы молодцы! Клавочка... потрясно! И поёт как удивительно и испанский какой у неё! И сама песня класс", – написали поклонники в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Кристина Орбакайте выложила совместные снимки с дочкой и рассказала об их отдыхе.