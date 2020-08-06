Знаменитость показала изрядно загоревшую дочь

Кристина Орбакайте с компании дочери Клавдии проводит время на курорте. Где именно отдыхает знаменитость, пока неизвестно, но судя по ярким кадрам, отпуск проходит на замечательно.

Сегодня дочь легендарной Аллы Пугачевой снялась на фоне белоснежного пляжа в обнимку с наследницей. Для прогулки певица выбрала модный наряд морской тематики. Орбакайте облачилась в лонгслив в черно-белую полоску с нашивкой в виде якоря и узкую юбку миди.

А звездная наследница сфотографировалась в зеленых шортах и белой тунике. Образ девочки разнообразили солнечные очки в изумрудной оправе. Стоит отметить, что Клавдия за время отдыха уже успела хорошо загореть

"Просто хорошего вам настроения и добра!", – подписала летний снимок Кристина.

Подписчики были рады полюбоваться на счастливое семейство.

"Мамина доча, мамино счастье", "Настроение отличное, наша любимая красавица и модница!", "Какие вы милашки", – пишут комментаторы.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Кристину Орбакайте раскритиковали за накрашенную дочь.