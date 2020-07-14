Орбакайте раскритиковали за накрашенную дочь

Орбакайте раскритиковали за накрашенную дочь
Кристина Орбакайте с дочерью. Фото: instagram.com/orbakaite_k/
Внучка Аллы Пугачевой красива и без косметики, заявили поклонники звездного семейства

Кристина Орбакайте устроила совместную фотосессию с восьмилетней дочерью Клавдией. Снимать их начали еще во время приготовлений: на видео, появившемся в блоге артистки, видно, как обеим делают прически и наносят макияж.

Некоторые пользователи обеспокоены тем, что ребенка отдали в руки визажисту. По их мнению, девочка, очень похожая на знаменитую маму, от природы красива, и ее не надо было портить косметикой.

"Решили с Клавусей устроить фотосессию! Собралась прекрасная команда",

– написала старшая дочь Аллы Пугачевой в "Инстаграм" и проигнорировала замечания критиков (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Большинство пользователей съемку оценили. Они отметили, что Орбакайте и ее дочка очень похожи, а также написали о прекрасной фигуре 49-летней звезды, которая снималась в обтягивающих шортах.

"Клава с боку очень похожа на Кристину", "Мамина копия", "Скажите, зачем красить ребенка с идеальной кожей и т.д? ЗАЧЕМ? Маме не нравится, как выглядит ее дочь? Клавдия ИДЕАЛЬНАЯ! Что исправлять и подкрашивать?", "Клавочка прелесть, в личике такое спокойствие и интеллигентность", "Красавицы обворожительные",

– отметили комментаторы в блоге певицы.

Дарья ПЕТРОВА

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