Что скрывала Печерникова: стало известно о тайной операции актрисы
Ирина Печерникова 15 лет назад решилась на перемены во внешности: актриса сделала пластическую операцию на глазах у миллионной аудитории. Результатом звезда фильма "Доживем до понедельника" была довольна и говорила, что не только помолодела внешне, но и стала чувствовать себя окрыленной. Однако выяснилась, что пластика в 60 лет оказалась не первой. Об этом рассказала приятельница артистки Геновард Терехова.
К врачам Печерникова обратилась еще в 1992 г. – на тот момент ей было 47 лет. По словам Тереховой, которая руководила клиникой пластической хирургии, актриса лишь немного улучшила свое лицо: в силу профессии она была обязана хорошо выглядеть.
"Свою первую пластику Ира не афишировала",
– поделилась знакомая Печерниковой. Перемен же во внешности никто не заметил, так как в то время актриса в кино уже почти не снималась. Терехова добавила, что пластикой кинозвезда не увлекалась и следующую операцию сделала уже в 2005 г. на шоу "Формула красоты".
Новость о хирургическом вмешательстве еще в 1990-е удивила подругу артистки Нину Давыдову, с которой она жила в последние годы. При этом она считает: здоровье Печерниковой подорвала все же не пластика, а многочисленные курсы химиотерапии, которую звезда проходила из-за рака горла, пишет "Комсомольская правда".
Ранее стало известно, что Ирины Печерникова встречалась с Владимиром Высоцким, который на тот момент был женат.
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