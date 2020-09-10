Что скрывала Печерникова: стало известно о тайной операции актрисы

Что скрывала Печерникова: стало известно о тайной операции актрисы
Ирина Печерникова. Кадр из фильма "Человек меняет кожу" (1978)
Кинозвезда обращалась к хирургам почти 30 лет назад

Ирина Печерникова 15 лет назад решилась на перемены во внешности: актриса сделала пластическую операцию на глазах у миллионной аудитории. Результатом звезда фильма "Доживем до понедельника" была довольна и говорила, что не только помолодела внешне, но и стала чувствовать себя окрыленной. Однако выяснилась, что пластика в 60 лет оказалась не первой. Об этом рассказала приятельница артистки Геновард Терехова.

К врачам Печерникова обратилась еще в 1992 г. – на тот момент ей было 47 лет. По словам Тереховой, которая руководила клиникой пластической хирургии, актриса лишь немного улучшила свое лицо: в силу профессии она была обязана хорошо выглядеть.

"Свою первую пластику Ира не афишировала",

– поделилась знакомая Печерниковой. Перемен же во внешности никто не заметил, так как в то время актриса в кино уже почти не снималась. Терехова добавила, что пластикой кинозвезда не увлекалась и следующую операцию сделала уже в 2005 г. на шоу "Формула красоты".

Новость о хирургическом вмешательстве еще в 1990-е удивила подругу артистки Нину Давыдову, с которой она жила в последние годы. При этом она считает: здоровье Печерниковой подорвала все же не пластика, а многочисленные курсы химиотерапии, которую звезда проходила из-за рака горла, пишет "Комсомольская правда".

Ранее стало известно, что Ирины Печерникова встречалась с Владимиром Высоцким, который на тот момент был женат.

Фоторепортаж
Как сложилась судьба Ирины Печерниковой
Ирина Печерникова. Фото Валентина Мастюкова (Фотохроника ТАСС)/ITAR-TASS Ирина Печерникова. Фото: Фотохроника ТАСС
Ирина Печерникова. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Сысоев Ирина Печерникова. Фото ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Ирина Печерникова. Фото: Фотохроника ТАСС
Карина СИРАЗОВА

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