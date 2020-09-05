Вскрылись скандальные подробности жизни Печерниковой

Вскрылись скандальные подробности жизни Печерниковой
Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса не раз крутила романы с женатыми мужчинами

Ирина Печерникова стала знаменита после главной роли в картине "Доживем до понедельника". Во время съемок с Вячеславом Тихоновым, признавалась актриса, она буквально млела и не могла сказать ни слова. Ирина рассказывала, что вся съемочная группа представляла их парой, несмотря на то, что тогда Тихонов был женат и ожидал прибавления в семействе. 

Печерникова признавалась, что ее дикая влюбленность в Тихонова сыграла не лучшую роль в их романе.

"Я была в него очень влюблена, поэтому ничего и не получилось. Моя влюбленность была уважительная, я очень долго привыкала к нему как к человеку", – рассказывала она. 

После актриса признавалась, что из-за ее характера у них вряд ли бы сложилась долгая и счастливая семейная жизнь. 

Первым мужем Печерниковой стал Збышек Бизонь – руководитель польского ВИА "Бизоны". Расписаться с избранником она решила ради поездки за границу – тогда без штампа в паспорте не выпускали. Вместе около четырех лет прожили в Швеции. После развода стала тайной любовницей Владимира Высоцкого, который на тот момент был женат на Марине Влади, пишет "Экспресс газета". 

Однажды во время одной из романтических встреч в Сухуми с любовниками произошел неожиданный инцидент: будто предчувствуя неладное, Марина позвонила в номер Высоцкого, который тогда развлекался с Печерниковой. Владимир начал в присутствие актрисы признаваться по телефону в дикой любви своей жене – Ирина не выдержала и вместе с вещами сбежала из номера. Вскоре она вышла замуж за Бориса Галкина, но считала это роковой ошибкой. 

"Не надо было этого делать. Театр я любила больше, чем его", – признавалась она. 

Позже, в середине 80-х, в жизни Печерниковой началась черная полоса. После смерти матери и Михаила Царева она запила. Позже она снова закрутила роман с женатым мужчиной – актером Александром Соловьевым. Смерть возлюбленного стала для нее потрясением, после которого пришлось проходить реабилитацию в клинике неврозов. 

Напомним, Ирины Печерниковой не стало 1 сентября. Актриса ушла из жизни, не дожив считанные мгновенья до своего 75-летия. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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