Уже взрослая: дочь Литвиновой в бикини очаровала народ
Дочери Ренаты Литвиновой, которую она родила в браке с бизнесменом Леонид Добровский, уже 19 лет. Сейчас девушка находится во Франции. Она решила поделиться фотографией с пляжа. Снимок не остался без внимания ее поклонников.
Откровенное фото позволило поклонникам дочери Литвиновой рассмотреть всю ее красоту. Ульяна в черном бикини стоит на фоне моря. Солнечные лучи слегка засветили ее лицо, поэтому снимок кажется еще более атмосферным и летним. Волосы девушки слегка растрепанны после купания, однако юную Литвинову это не смущает. Она смотрит в камеру и улыбается.
"Back to Corsica", – подписала публикацию Ульяна.
Пользователи "Инстаграм" завалили блондинку восхищенными комментариями.
"Ульяна, вы очень красивая", "Фигурка классная!", "Ого, вау", "Королева", "Я очарован",
– написали фанаты.
Подписчики также поспорили, на кого похожа Ульяна. Кто-то считает, что 19-летняя девушка очень похожа на свою маму, а другие пользователи отметили, что именно на этом фото наследница Литвиновой и Добровского – копия отца.
Девушка увлекается модой и искусством, а недавно снялась в новом фильме своей матери.
Ранее Рената Литвинова испугалась бубонной чумы, из-за чего ей пришлось кардинально изменить свои планы.
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