Планы артистки на ближайшее время сорвались

Актриса откровенно призналась, что ей пришлось изменить свои планы на отдых. Ранее Рената Литвинова собиралась посетить Монголию. После новости о бубонной чуме артистка отказалась от такой задумки.

В своем "Инстаграм" Литвинова опубликовала эпатажное фото. На кадре Рената позировала фотографу в легком черном платье, шляпе и резиновых сапогах. Локация была достаточно необычной, а сама артистка стояла по щиколотку в реке. Она сообщила своим фанатам, что меняет планы и ищет новые места для отдыха.

"Развиваю внутренний туризм – на близ протекающей речке. Куда ещё поехать?", – поинтересовалась у своих подписчиков звезда.

После фанаты пригласили артистку в Балаклаву "пить игристое", полюбоваться Уралом или Алтаем. Один из подписчиков даже подробно расписал, какие места в разные месяцы можно посетить в России.

Не оставили Литвинову поклонники и без комплиментов, уточняет "Пятый канал". Они отметили, что шляпа на фото актрисы очень похожа на крылья, поэтому Рената "может полететь куда захочет". "Новое прочтение Аленушки", "С юмором у вас все отлично", "Вы просто шикарны", – написали они в комментариях.

Напомним, недавно эксперт оценил ситуацию с бубонной чумой. Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России Владимир Никифоров заверил, что россиянам не стоит бояться ее распространения.