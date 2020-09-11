Актриса прокручивала в голове сценарии побега от военных

Татьяна Лазарева поделилась со своей многотысячной аудиторией деталями щекотливого инцидента, который произошел с ней на границе между Францией и Испанией. Оказалось, телеведущая взяла с собой не тот паспорт, чем заставила пограничников изрядно понервничать.

Артистка рассказала, что последнее время находилась в Испании. Автомобильный вояж во Францию она осуществила с целью закупиться деликатесами и провести время в самой романтичной стране мира. Однако, когда Лазарева возвращалась в Испанию, ее остановили приграничные стражи порядка.

Звезда отметила, что часто путешествовала между двумя странами и не ожидала, что на пути могут произойти какие-то проблемы. Она с улыбкой отдала свой паспорт. Однако реакция правоохранителей встревожила россиянку. В итоге выяснилось, что она взяла с собой не тот паспорт. А по этому документу ее вовсе нет в Европе.

"Пограничники просто онемели от тихого ужаса, по-моему", – делится впечатлениями знаменитость.

Татьяна призналась, что подумывала дать по газам и сбежать от правоохранителей. По всем правилам артистку должны были арестовать. Однако она позвонила своей говорящей по-испански подруге, и та объяснила иностранным стражам, что "известные российские звезды бывают очень придурковатыми".

В итоге пограничники позволили артистке уехать, а коллекция воспоминаний Лазаревой пополнилась еще одной незабываемой историей.

К слову, 54-летняя актриса любит делиться с подписчиками подробностями своей жизни. Недавно она рассказывала об ошибках молодости.