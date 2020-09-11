"Пограничники онемели от тихого ужаса": Лазарева оскандалилась на границе
Татьяна Лазарева поделилась со своей многотысячной аудиторией деталями щекотливого инцидента, который произошел с ней на границе между Францией и Испанией. Оказалось, телеведущая взяла с собой не тот паспорт, чем заставила пограничников изрядно понервничать.
Артистка рассказала, что последнее время находилась в Испании. Автомобильный вояж во Францию она осуществила с целью закупиться деликатесами и провести время в самой романтичной стране мира. Однако, когда Лазарева возвращалась в Испанию, ее остановили приграничные стражи порядка.
Звезда отметила, что часто путешествовала между двумя странами и не ожидала, что на пути могут произойти какие-то проблемы. Она с улыбкой отдала свой паспорт. Однако реакция правоохранителей встревожила россиянку. В итоге выяснилось, что она взяла с собой не тот паспорт. А по этому документу ее вовсе нет в Европе.
"Пограничники просто онемели от тихого ужаса, по-моему", – делится впечатлениями знаменитость.
Татьяна призналась, что подумывала дать по газам и сбежать от правоохранителей. По всем правилам артистку должны были арестовать. Однако она позвонила своей говорящей по-испански подруге, и та объяснила иностранным стражам, что "известные российские звезды бывают очень придурковатыми".
В итоге пограничники позволили артистке уехать, а коллекция воспоминаний Лазаревой пополнилась еще одной незабываемой историей.
К слову, 54-летняя актриса любит делиться с подписчиками подробностями своей жизни. Недавно она рассказывала об ошибках молодости.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
В Кремле отреагировали на слова Вучича об извинениях Путина
Сербский лидер сообщил, что он провел "отличный" разговор с российским президентом
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 11 сентября
- В России оценили перспективу ввода новых коронавирусных ограничений
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий