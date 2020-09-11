Возлюбленный певицы набросился на другого мужчину

Свадьба Азизы и ее избранника оказалась под угрозой срыва. Все из-за Ксении Бородиной, которая рассказала, что Давид Григорян флиртовал с одной из участниц "Дома-2". Ситуацию обсудили в эфире программы "Бородина против Бузовой".

Когда гостям студии показали доказательства этой якобы измены стоматолога, друг Азизы прокомментировал увиденное. Он посчитал, что артистка, когда увидит видео, "кастрирует" Давида.

Такая реакция не понравилась Григоряну, поэтому он набросился на журналиста с ответными угрозами.

"Я тебя кастрирую!" – обезумел он.

Скандал происходил прямо на глазах у зрителей и ведущих передачи. До драки не дошло, но поведение избранника Азизы шокировало всех, уточняет "Собеседник".

Сорокин считает, что певице ни в коем случае нельзя выходить замуж за стоматолога. Журналист надеется, что Азиза не изменит свое решение об отмене свадьбы.

"Все-таки нашей легендарной диве нужен мужчина, который не будет позволять себе таких вольностей, как флирт с молоденькими девахами", – подытожил ее друг.

Сейчас артистка пытается справиться тяжелым расставанием, поэтому полностью ушла в работу. Она даже открыла свою студию, где будет учить людей вокалу.

Напомним, что ранее стало известно, что Азиза решила отменить свадьбу из-за предательства Григоряна.