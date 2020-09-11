"Я тебя кастрирую": жених Азизы обезумел после обвинений в измене

"Я тебя кастрирую": жених Азизы обезумел после обвинений в измене
Азиза. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Возлюбленный певицы набросился на другого мужчину

Свадьба Азизы и ее избранника оказалась под угрозой срыва. Все из-за Ксении Бородиной, которая рассказала, что Давид Григорян флиртовал с одной из участниц "Дома-2". Ситуацию обсудили в эфире программы "Бородина против Бузовой".

Когда гостям студии показали доказательства этой якобы измены стоматолога, друг Азизы прокомментировал увиденное. Он посчитал, что артистка, когда увидит видео, "кастрирует" Давида. 

Такая реакция не понравилась Григоряну, поэтому он набросился на журналиста с ответными угрозами.

"Я тебя кастрирую!" – обезумел он. 

Скандал происходил прямо на глазах у зрителей и ведущих передачи. До драки не дошло, но поведение избранника Азизы шокировало всех, уточняет "Собеседник". 

Сорокин считает, что певице ни в коем случае нельзя выходить замуж за стоматолога. Журналист надеется, что Азиза не изменит свое решение об отмене свадьбы. 

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Доброго времени суток всем. Вот и наступил сентябрь. Начался новый учебный год. И я, педагог по образованию, певица и артистка по призванию, открыла свою музыкальную студию ПЕНИЯ и ПОВЫШЕНИЯ ЭСТРАДНОГО МАСТЕРСТВА. Уроки проходят в режиме онлайн. Желающие записаться в мою школу пишите на электронную почту или в whatsapp. Основные мои требования к желающим брать уроки: Возраст-от 20-ти лет. Владение, хотя бы одним муз.инструментом. e-mail: 7740422@mail.ru WhatsApp: 89267204070 С уважением, Азиза Абдурахимовна.

Публикация от Aziza Muhamedova | Азиза (@azizamuhamedova)

"Все-таки нашей легендарной диве нужен мужчина, который не будет позволять себе таких вольностей, как флирт с молоденькими девахами", – подытожил ее друг.

Сейчас артистка пытается справиться тяжелым расставанием, поэтому полностью ушла в работу. Она даже открыла свою студию, где будет учить людей вокалу. 

Напомним, что ранее стало известно, что Азиза решила отменить свадьбу из-за предательства Григоряна. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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