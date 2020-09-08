Свадьбы не будет: Азизу предал возлюбленный

Свадьбы не будет: Азизу предал возлюбленный
Азиза. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Куда теперь артистка денет свадебное платье за 11 миллионов - загадка

Едва разрешился скандал Азизы со вдовой Игоря Талькова, как в жизни певицы возникли новые трудности. Свадьба артистки сорвалась из-за неверности ее жениха Давида Григоряна. Звезда 1990-х тяжело переживает случившееся, рассказала дизайнер Аника Керимова.

Недавно избранника певицы заметили в компании участницы "Дома-2" Яны Шафеевой. Азиза не стала мириться с изменой и тут же отметила свадьбу, приостановив пошив роскошного платья за 11 млн рублей.

По словам Керимовой, которая занималась нарядом, он уже почти готов. Дизайнер делится: теперь она не знает что делать с украшенными 60 кг кристаллами Сваровски платьем.

Но Азиза настроена решительно. Она рассказала дизайнеру, что хочет спокойной жизни, а из-за жениха даже стала страдать от панических атак. Певица, по словам Керимовой, даже не хочет выяснять отношения с избранником – так она подавлена предательством.

"Азиза сказала, что выходить замуж за Давида не намерена. Она поставила точку в отношениях с ним",

поделилась знакомая певицы в разговоре с "Собеседником".

Напомним, недавно Татьяна Талькова подала на артистку в суд за клевету на покойного супруга. Как сказала сама Азиза, иск вдовы отклонили.

А недавно поползли слухи о романе певицы с Николаем Караченцевым.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

31 декабря может стать выходным: как россияне будут отдыхать в 2021 году

В Министерстве труда предложили продлить январские каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей