Свадьбы не будет: Азизу предал возлюбленный
Едва разрешился скандал Азизы со вдовой Игоря Талькова, как в жизни певицы возникли новые трудности. Свадьба артистки сорвалась из-за неверности ее жениха Давида Григоряна. Звезда 1990-х тяжело переживает случившееся, рассказала дизайнер Аника Керимова.
Недавно избранника певицы заметили в компании участницы "Дома-2" Яны Шафеевой. Азиза не стала мириться с изменой и тут же отметила свадьбу, приостановив пошив роскошного платья за 11 млн рублей.
По словам Керимовой, которая занималась нарядом, он уже почти готов. Дизайнер делится: теперь она не знает что делать с украшенными 60 кг кристаллами Сваровски платьем.
Но Азиза настроена решительно. Она рассказала дизайнеру, что хочет спокойной жизни, а из-за жениха даже стала страдать от панических атак. Певица, по словам Керимовой, даже не хочет выяснять отношения с избранником – так она подавлена предательством.
"Азиза сказала, что выходить замуж за Давида не намерена. Она поставила точку в отношениях с ним",
– поделилась знакомая певицы в разговоре с "Собеседником".
Напомним, недавно Татьяна Талькова подала на артистку в суд за клевету на покойного супруга. Как сказала сама Азиза, иск вдовы отклонили.
А недавно поползли слухи о романе певицы с Николаем Караченцевым.
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