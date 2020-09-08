Куда теперь артистка денет свадебное платье за 11 миллионов - загадка

Едва разрешился скандал Азизы со вдовой Игоря Талькова, как в жизни певицы возникли новые трудности. Свадьба артистки сорвалась из-за неверности ее жениха Давида Григоряна. Звезда 1990-х тяжело переживает случившееся, рассказала дизайнер Аника Керимова.

Недавно избранника певицы заметили в компании участницы "Дома-2" Яны Шафеевой. Азиза не стала мириться с изменой и тут же отметила свадьбу, приостановив пошив роскошного платья за 11 млн рублей.

По словам Керимовой, которая занималась нарядом, он уже почти готов. Дизайнер делится: теперь она не знает что делать с украшенными 60 кг кристаллами Сваровски платьем.

Но Азиза настроена решительно. Она рассказала дизайнеру, что хочет спокойной жизни, а из-за жениха даже стала страдать от панических атак. Певица, по словам Керимовой, даже не хочет выяснять отношения с избранником – так она подавлена предательством.

"Азиза сказала, что выходить замуж за Давида не намерена. Она поставила точку в отношениях с ним",

– поделилась знакомая певицы в разговоре с "Собеседником".

Напомним, недавно Татьяна Талькова подала на артистку в суд за клевету на покойного супруга. Как сказала сама Азиза, иск вдовы отклонили.

А недавно поползли слухи о романе певицы с Николаем Караченцевым.