Жена музыканта намерена защитить его честь после скандальной истории

Татьяна Талькова будет судиться с певицей Азизой после рассказа в эфире телепрограммы о том, что музыкант якобы пытался познакомить ее с неким криминальным авторитетом. Вдова знаменитого артиста считает, что звезда 90-х его оклеветала, и подала иск на 1 млн рублей. Об этом рассказала адвокат Ирина Игнашенкова.

В шоу "На самом деле" Азиза поделилась историей, как Игорь Тальков забрал ее из гостиницы и повез к криминальному авторитету, а когда певица узнала, исполнитель хита "Чистые пруды" высадил ее из машины прямо посреди леса.

"В телепередаче Азиза Мухамедова недвусмысленно намекала на всю страну на то, что якобы Игорь Тальков занимался сутенерством",

– объяснила претензии жены певца Игнашенкова. Теперь Татьяна Талькова намерена защищать честь своего мужа в суде, передает сайт "Комсомольская правда".

При этом иск она подала еще в сентябре 2019 г., но суд переносился из-за пандемии коронавируса. Азиза тогда заявила, что в суд подали на правду и история с Тальковым действительно была. Теперь ближайшее заседание состоится уже 29 июля.

Расследование убийства Игоря Талькова продолжается. Недавно назвали главного подозреваемого.