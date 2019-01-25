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Стали известны новые подробности убийства Талькова

Игорь Тальков. Фото: www.globallookpress.com
Назван главный подозреваемый в совершении преступления

Расследование запутанного дела об убийстве Игоря Талькова продолжается. Раскрылись некоторые детали, которые помогли восстановить картину происшествия.

Много лет поклонники певца считали, что его застрелил охранник и близкий друг певицы Азизы Игорь Малахов, ведь очевидцы рассказывали, что мужчина конфликтовали, напоминает "Пятый канал". Однако подруга семьи артиста заявила, что в смерти Талькова виноват его коммерческий директор Валерий Шляфман. 

В подтверждение этого Ирина Колесникова зачитала отрывок из заключения экспертизы:

"Рука Малахова с оружием все время находилась в опущенном положении. То есть ствол револьвера был ориентирован только вниз и располагался ниже уровня пояса стоящего человека. Раневой канал в теле Талькова имел направление спереди назад, сверху вниз и справа налево. Пуля, причинившая смертельное ранение Талькову, была выстреляна из револьвера не первой". 

Ранее она уже говорила, что "люди, которые казнили Игоря, – это не только Шляфман". По ее словам, прозвучавшим в одном из интервью, певца "убили специально".

Начальник службы безопасности артиста рассказал, что директор часто вел себя агрессивно. Он мог организовать потасовку и ударить любого, добавил Владислав Черняев.

Шляфман давно живет в Израиле, куда уехал сразу после смерти Талькова. О прошлом этот человек совсем не хочет говорить. Неохотно отвечает на вопросы и танцовщица, которую он пригласил в группу Талькова. Елена Кондаурова заявила, что будет разговаривать, когда "появится ясность", что происходит. 

Так что пока в деле об убийстве звезды 1990-х как главный подозреваемый фигурирует только один человек.

"По экспертизе исследования вещественных доказательств сделано заключение экспертами, очень именитыми, солидными, профессиональными экспертами Военной академии о том, что, по изучению всех материалов дела, можно сделать вывод, что единственным человеком, который стрелял в Игоря Талькова, является Шляфман",

 – сообщила адвокат Нина Аверина.

Пока идет расследование, коллега и друг Игоря Талькова решил установить памятник великому музыканту в столице. Вадим Цыганов впервые показал макет будущего монумента.

К делу об убийстве певца следователи вернулись в прошлом году. Спустя 27 лет после рокового выстрела вдова обратилась с просьбой найти и наказать убийцу. 

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года. За несколько минут до выхода на сцену дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге его застрелили. 

Фоторепортаж
Тальков погиб как главарь рэкетиров
Анатолий Папанов. Кадр из &#34;Время желаний&#34; (1984) Константин Хабенский. Кадр из &#34;Женская собственность&#34;(1998)
Елена Сафонова. Кадр из &#34;Зимняя вишня-2&#34; (1990) Леонид Быков. Кадр из &#34;Аты-баты, шли солдаты...&#34; (1976) Татьяна Догилева. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Полина ДОРОЖКИНА
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