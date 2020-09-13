Телеведущая похвасталась успехами молодого человека

Ольга Орлова редко балует публику снимками со своим единственным наследником. Сегодня она опубликовала кадр, который сразу же привлек внимание фанатов – на фото звезда стоит в обнимку с 19-летнем сыном Артемом. Под постом счастливая мама рассказала о достижениях звездного отпрыска.

Артем появился в союзе Орловой с предпринимателем Александром Кармановым. Однако отношения влюбленных закончились всего через четыре года после встречи. После разрыва сын остался с мамой. Ведущая "Дома-2" души не чает в своем наследнике и сегодня решила рассказать о его успехах.

Так, выяснилось, что Артем закончил школу с золотой медалью. После этого молодой человек с легкостью поступил в вуз – помощь матери потребовалось только при подаче документов. Орлова гордится, что сумела воспитать наследника абсолютно самостоятельным.

Ольга поделилась некоторыми хитростями, которые использовала в школьные годы Артема. Телеведущая стимулировала сына к достижению поставленных целей. А за успехи даже приплачивала.

"В школе за "пятерки" иногда поощряла маленькой денежкой или подарочком, а в ответ видела от него еще больше стараний", – делится личным знаменитость.

Есть ли у взрослого и привлекательного молодого человека возлюбленная, пока неизвестно. Как-то певица даже пожаловалась, что сын практически не приводит девушек в дом для знакомства с матерью.

А недавно Орловой пришлось вступить в настоящую схватку со с злопыхателями. Артистку пытались затравить из-за "немолодого" тела.