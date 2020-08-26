Затравили из-за "немолодого" тела: Орлова ответила обидчикам

Затравили из-за "немолодого" тела: Орлова ответила обидчикам
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Телеведущая посоветовала хейтерам заниматься собой

Певица и телеведущая Ольга Орлова на своей инстаграм-странице обратилась к хейтерам. Звезда тактично ответила на оскорбления и пожелала недоброжелателям воспитывать в себе доброту.

Ольга Орлова выложила свою фотографию в купальнике, а также два скриншота, содержащих негативные отзывы одного из пользователей Сети.

Оказывается, в комментариях под предыдущими постами Ольги некоторые интернет-пользователи отметили несовершенства ее фигуры. Они высмеяли телеведущую за то, что она показывает свое "немолодое" тело.

Ольга Орлова решила прервать молчание и ответить своим обидчикам. Телезвезда написала, что с возрастом уходит и упругость тела, и свежесть лица. Изменения не касаются лишь того, что находится в душе человека – доброты, отзывчивости, любви к миру.

"Начинайте воспитывать в себе доброе" – посоветовала телеведущая.

Звезда отметила, что подавляющее большинство ее подписчиков – это люди адекватные и тактичные. Ольга написала, что ценит и уважает таких пользователей Сети.

Напомним, Ольга Орлова входила в состав группы "Блестящие". Однако после знакомства с супругом Александром Кармановым певица покинула сцену. В 2001 году у пары родился сын Артем. Но в 2004 году брак распался.

Ранее появилась информация о том, что Ольгу Орлову застукали в гримерке вместе с Владом Кадони. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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