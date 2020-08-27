Звезда "Дома-2" похудела на 20 кг за месяц

Звезда "Дома-2" похудела на 20 кг за месяц
Катя Жужа. Фото: instagram.com/katyajuja555
Катя Жужа поделилась секретом стройности

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Катя Жужа на личной инстаграм-странице телеведущая рассказала о похудении. Девушка смога прийти в форму всего за месяц после родов.

Катя Жужа выложила коллаж, состоящий из двух фотографий. На одной из них она позировала с большим животом, будучи еще беременной, а на второй телеведущая показала свою нынешнюю подтянутую фигуру. Экс-участница "Дома-2" написала, что сейчас она весит 53 килограмма.

Однако останавливаться на достигнутом девушка не собирается. Катя написала, что ее главная цель – похудеть до 48-49 килограммов.

Телеведущая также раскрыла секрет своего похудения. По словам Кати Жужи, она смогла добиться такого поразительного результата благодаря правильному питанию, интенсивным тренировкам, детоксу, массажу, а также отказу от вредной пищи.

Помимо этого, звезда "Дома-2" планирует прибегнуть к терапии под названием эндосфера. Это одна из новейших методик массажа в косметологии, направленная на борьбу с целлюлитом.

Напомним, Катя Жужа родила сына Макса 25 июля 2020 года. Отцом ребенка является автогонщик Артем Маркелов. Также у телеведущей есть дочь Николь от первого брака.

Ранее появилась информация о том, что Катя Жужа и Артем Маркелов сыграли пышную свадьбу в США. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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