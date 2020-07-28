Экс-ведущая "Дома-2" родила второго ребенка

Пол и имя новорожденного бывшая звезда телепроекта пока держит в секрете

Бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" Катя Жужа стала мамой во второй раз. Это первый общий ребенок девушки с мужем Артемом Маркеловым. Супруги также воспитывают дочку Екатерины от первого брака. 

Радостную новость экс-звезда шоу сообщила поклонникам на своей странице в "Инстаграм". Она не стала вдаваться в подробности, просто написала на английском: "Добро пожаловать в новую жизнь".

Пол и вес ребенка, а также как родители собираются его назвать, Катя Жужа не рассказала. 

В комментариях к посту подписчики от души порадовались: "Поздравляю! Растите здоровыми и счастливыми", "Мамуль, мы тебя от души поздравляем. Вечером выпьем за здоровье мамы и малыша! Обнимаем", "Это то, что я подумала?", "Поздравляю, это прекрасное начало дня", "Ура, от чистого сердца тебя поздравляю".

Напомним, что в конце февраля этого года звезда "Дома-2" вышла замуж за гонщика Артема Маркелова. Однако эта свадьба стала не первой – молодые люди поженились в США, а потом решили устроить церемонию бракосочетания и в России. А уже в марте Катя Жужа поделилась с поклонниками новостью о том, что ждет малыша. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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