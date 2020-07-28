Звезда "Дома-2" проведет год на факультете журналистки

Алена Водонаева решила обновить свои знания и подала документы в МГУ. Телеведущая успешно прошла собеседование, и ее зачислили на факультет журналистки. Появившуюся в СМИ информацию подтвердила она сама.

Звезда "Дома-2" будет учиться по программе профессиональной переподготовки с сентября. Вместе с другими студентами брюнетка посетит лекции и семинары по праву, журналисткой этике и многим другим предметам.

Программа рассчитана на год, занятия будут проходить несколько раз в неделю, передает Super.ru. Факультет журналистики списки поступивших пока не обнародовал, но Водонаева свое поступление подтвердила. В инстаграм-историях телеведущая поделилась новостью, появившейся в СМИ, и сообщила: "Это правда".

Стоит отметить, что 15 лет назад Алена Водонаева уже получила журналистское образование, окончив филологический факультет Тюменского государственного университета. Затем она работала на местном телевидении в качестве ведущей.

Ранее Алена Водонаева опубликовала забавное фото со своего дня рождения. Экс-участнице "Дома-2" исполнилось 38 лет.