Не больше 150 тысяч: звездам "Дома-2" урезали зарплату в два раза

Не больше 150 тысяч: звездам "Дома-2" урезали зарплату в два раза
Кадр youtube.com
Участники популярной телестройки стали получать меньше, чем 10 лет назад

Кризис ударил по проекту "Дом-2" – за последние годы гонорары участников скандального шоу заметно сократились. Сейчас звезды реалити получают в два раза меньше, чем 16 лет назад, когда популярность телестройки была просто невероятной. Участникам "Дома-2" запрещено разглашать свои гонорары, но некоторые из них раскрывают тайну после ухода из проекта. О зарплате звезд удалось узнать журналистам.

Ксения Собчак вела "Дом-2" восемь лет и впоследствии хвасталась зарплатой в $100 тыс. в месяц. Сейчас ни Ольга Бузова, ни Ксения Бородина столько не получают. По слухам, самые звездные артисты на проекте зарабатывают не больше $30 тысяч. Впрочем, для них это уже давно лишь способ поддерживать популярность: доход Бузовой за последний год составил $2,7 миллионов.

А вот зарплата участников еще меньше. По некоторым данным, месячная ставка не превышает 150 тыс. руб., а во время испытательного срока в два месяца герои и вовсе получают по 17 тысяч. Впрочем, у звезд есть возможность получать приятные бонусы по бартеру: услуги косметологов, пластических хирургов и даже акушеров.

Тем не менее, десять лет назад участники телестройки получали в среднем $5 тыс. вместо $2. Столько платили звездам "Дома-2" среди которых были Рустам Солнцев, Алена Водонаева, Степан Меньшиков. Самый большой гонорар был у Виктории Бони – ей платили $5 тыс., передает "Комсомольская правда".

Ранее в Сети появились слухи о том, что вести "Дом-2" с сентября будет Лариса Гузеева. Позже артистка эту информацию опровергла.

Фоторепортаж
Жизнь после скандального проекта: как разбогатели звезды "Дома-2"
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нелли Ермолаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Карина СИРАЗОВА

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