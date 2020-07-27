Гузеева опровергла слухи о своем переходе в "Дом-2"

Гузеева опровергла слухи о своем переходе в "Дом-2"
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Телеведущая пролила свет на появившиеся домыслы

Лариса Гузеева резко ответила на слухи о том, что вскоре она окажется на лобном месте скандального телепроекта "Дом-2" в качестве его ведущей.

Накануне СМИ начали писать, что артистка вскоре будет вести это шоу. Корреспондентам URA.RU удалось связаться с актрисой. Как сообщают журналисты, звезда "Давай поженимся" резко ответила на заданный вопрос и опровергла то, что составит в телеэфире компанию Ольге Бузовой.

Кроме того, по сообщению телеканала "360", ведущая проекта Ксения Бородина тоже не подтвердила слухи, что новыми ведущими "Дома-2" станут Лариса Гузеева или же Настя Ивлеева.

В сторис на своей странице в "Инстаграм" Бородина довольно саркастично ответила на вопрос о звезде "Давай поженимся". Ксения написала, что Гузеева будет вместо нее, Бузову заменит Бритни Спирс, а Кадони – Кашпировский. 

На вопрос же о том, правда ли, что Ивлеева вскоре начнет вести "Дом-2", Бородина очень сильно удивилась и задала подписчикам вопрос, откуда они берут подобную информацию. Кроме того, она назвала подобные слухи идиотизмом.

Напомним, в СМИ 26 июля появились сведения о том, что Лариса Гузеева станет новой телеведущей скандального шоу "Дом-2". Якобы она согласилась на такое предложение за очень большие деньги.

Также недавно ведущая "Давай поженимся" вступила в перепалку со своими подписчиками. Поводом их критики в адрес Гузеевой стало ее фото с молодой подругой. Актриса резко ответила на все замечания злопыхателей и сказала, что считает их советы крайне неуместными.

Александра ЛЕОНИДОВА

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