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Лариса Гузеева резко ответила на слухи о том, что вскоре она окажется на лобном месте скандального телепроекта "Дом-2" в качестве его ведущей.
Накануне СМИ начали писать, что артистка вскоре будет вести это шоу. Корреспондентам URA.RU удалось связаться с актрисой. Как сообщают журналисты, звезда "Давай поженимся" резко ответила на заданный вопрос и опровергла то, что составит в телеэфире компанию Ольге Бузовой.
Кроме того, по сообщению телеканала "360", ведущая проекта Ксения Бородина тоже не подтвердила слухи, что новыми ведущими "Дома-2" станут Лариса Гузеева или же Настя Ивлеева.
В сторис на своей странице в "Инстаграм" Бородина довольно саркастично ответила на вопрос о звезде "Давай поженимся". Ксения написала, что Гузеева будет вместо нее, Бузову заменит Бритни Спирс, а Кадони – Кашпировский.
На вопрос же о том, правда ли, что Ивлеева вскоре начнет вести "Дом-2", Бородина очень сильно удивилась и задала подписчикам вопрос, откуда они берут подобную информацию. Кроме того, она назвала подобные слухи идиотизмом.
Напомним, в СМИ 26 июля появились сведения о том, что Лариса Гузеева станет новой телеведущей скандального шоу "Дом-2". Якобы она согласилась на такое предложение за очень большие деньги.
Также недавно ведущая "Давай поженимся" вступила в перепалку со своими подписчиками. Поводом их критики в адрес Гузеевой стало ее фото с молодой подругой. Актриса резко ответила на все замечания злопыхателей и сказала, что считает их советы крайне неуместными.
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