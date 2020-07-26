Артистка будет вести скандальный телепроект

Лариса Гузеева стала ведущей "Дома-2". Звезде "Давай поженимся" пообещали хорошо заплатить за работу в телестройке, и она не смогла отказаться. Об этом сообщили СМИ.

По некоторым данным, на программу понадобился еще один ведущий – организаторы провели кастинг, после которого и выбрали Гузееву. Эпатажная артистка будет вести шоу "Бородина против Бузовой".

В качестве новой ведущей Гузеева появится в эфире 1 сентября. Напомним, что сейчас она ведет программу "Давай поженимся" и новое шоу "На дачу". На съемки в телестройке звезда согласилась "за хорошие чаевые", пишет Яндекс.Дзен-канал "Дом-2: Новости". О новой ведущей сообщает и "Дом2.Тв". Сама артистка эту информацию пока не подтвердила.

Ранее Лариса Гузеева, известная своими остроумными высказываниями, резко ответила на критику в адрес своих друзей и объяснила, почему она живет по-королевски.