Юморист пытался уговорить звезду поучаствовать в скандальном шоу

Лариса Гузеева жестко шутит и легко может подколоть любого. Так высказался ведущий Владимир Маркони об актрисе, которой он предложил сняться в своей программе "Comment Out".

Артистка, известная отчасти и благодаря своим остроумным высказываниям в "Давай поженимся", стала бы идеальным гостем ютуб-шоу, считает Маркони.

"Она "панчи" выдает направо и налево, никого не щадит",

– поделился мнением юморист. Он высказался о Гузеевой как об опытной и крутой женщине, которая "всех бы укатывала".

Маркони предложил ведущей "Давай поженимся" принять участие в съемках программы, где "исследуют морально-этические рамки". Актриса ответила отказом. По ее словам, она уже разобралась в том, что этично, а что нет, рассказал юморист в интервью People Talk.

Во время съемок Лариса Гузеева зачастую эмоционально реагирует на поступки героев шоу. Так, недавно телеведущая вышла из себя из-за мужчины, который отказывался уделять время своей жене. А в студии программы "Давай поженимся" звезда жестко высказалась об Алексее Панине и объяснила, почему сейчас актер невостребован.