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Лариса Гузеева раскритиковала Алексея Панина в эфире программы "Давай поженимся". Звезда заявила, что актер из фильма "Жмурки" вел себя непотребно на гастролях, заставляя коллег сгорать со стыда.
В перепалку о Панине телеведущая вступила с одним из гостей шоу. Жених заявил, что брал интервью у знаменитостей, в том числе и у скандального актера. После этого Гузеева резко высказалась об артисте: "Алексей Панин – помоечник!"
Ведущая "Давай поженимся" назвала актера нерукопожатным, а также сказала, что его имя брезгливо произносить – "в хороших домах о нем не упоминают". Гузеева добавила, что считает Панина мерзким и вонючим.
Жених не согласился с телеведущей, аргументировав это тем, что на самом деле актер не такой. К тому же, отметил участник шоу, артист – добрый человек.
Гузеева заявила, что давно находится в шоу-бизнесе. По ее словам, Панина много лет не берут в спектакли, а его коллеги не раз сгорали со стыда из-за непотребного поведения актера.
Ранее Лариса Гузеева расплакалась из-за жуткой истории жениха во время эфира программы "Давай поженимся".
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