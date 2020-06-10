Ведущая "Давай поженимся" назвала причину невостребованности актера

Лариса Гузеева раскритиковала Алексея Панина в эфире программы "Давай поженимся". Звезда заявила, что актер из фильма "Жмурки" вел себя непотребно на гастролях, заставляя коллег сгорать со стыда.

В перепалку о Панине телеведущая вступила с одним из гостей шоу. Жених заявил, что брал интервью у знаменитостей, в том числе и у скандального актера. После этого Гузеева резко высказалась об артисте: "Алексей Панин – помоечник!"

Ведущая "Давай поженимся" назвала актера нерукопожатным, а также сказала, что его имя брезгливо произносить – "в хороших домах о нем не упоминают". Гузеева добавила, что считает Панина мерзким и вонючим.

Жених не согласился с телеведущей, аргументировав это тем, что на самом деле актер не такой. К тому же, отметил участник шоу, артист – добрый человек.

Гузеева заявила, что давно находится в шоу-бизнесе. По ее словам, Панина много лет не берут в спектакли, а его коллеги не раз сгорали со стыда из-за непотребного поведения актера.

Ранее Лариса Гузеева расплакалась из-за жуткой истории жениха во время эфира программы "Давай поженимся".