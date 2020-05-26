Ведущая "Давай поженимся" пожалела главного героя

В новом выпуске передачи женихом стал 27-летний Василий, который сразу же поведал страшную историю из своего детства. Рассказ мужчины произвел большое впечатление на Ларису Гузееву, на глазах у которой выступили слезы.

Жених вспомнил, что его родители сильно пили и избивали его. Питаться малышу приходилось с пола, а иногда в рационе было только собачье мясо. Однажды жизнь ребенка едва не оборвалась. Мать мальчика, с его слов, хотела убить его, но прадед закрыл ребенка собой и в результате погиб.

"Мы питались, можно сказать, с пола. Что упало, то мы и ели", – рассказал жених в студии "Давай поженимся".

После страшного инцидента Василий попал в детский дом, а когда вырос, решил найти мать – за что его отругала Лариса Гузеева. Телеведущая в привычной манере высказалась о женщине, которая так жестоко поступила со своим ребенком.

Среди невест, с которыми познакомился жених, также оказались девушки, столкнувшиеся с насилием или жестоким обращением партнеров. Главный герой найти себе пару так и не смог – выбранная невеста отказалась выйти с ним.

На зрителей новый выпуск "Давай поженимся" произвел большое впечатление. Они хотят помочь Василию и просят позвать его на шоу еще раз, чтобы найти для него подходящую пару.

"Пригласите еще Васю. Помогите ему. Очень хороший человек!", "У меня аж нервов не хватает смотреть на эту боль людей", "Герои передачи такой ужас пережили! Надеюсь, у них все будет хорошо!", "Ну выпуск треш. Когда Лариса заплакала, я тоже заревела. Тяжелая история", – высказались зрители.

Ранее "Утро.ру" писало о юмористе, который снова посмеялся над Гузеевой.