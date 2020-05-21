Ведущей "Давай поженимся" снова досталось от звезды Comedy Club

Гарик Харламов в очередной раз придумал шутку о Ларисе Гузеевой. На этот раз юморист решил предположить, что могли бы написать о них журналисты. Артист пошутил, что вместе со знаменитой ведущей был в одной бане, а затем добавил, что его девичья фамилия – Гузеев.

Пользователи считают, что теперь звезда программы "Давай поженимся" не сможет уснуть, увидев новый пост Харламова в "Инстаграм". От участника Comedy Club досталось также Елене Малышевой и Валерию Леонтьеву, однако подписчики уверены, что именно к Ларисе Гузеевой комик относится по-особенному.

"Гарик Харламов: мы бы с Гузеевой в одной бане и вообще не парились", – написал Харламов. А затем добавил: "Моя девичья фамилия – Гузеев".

Подписчики Харламова считают, что ведущим шоу пора сделать совместную передачу.

"Но ведь кто то же сливает видео от Гузеевой? Или вы один человек!", "Пора шоу сделать с Гузеевой", "Любит он Гузееву. Хотя и правильно делает, что троллит ее", "Лариса теперь не уснет, икать будет", - высказались комментаторы.

Напомним, ранее Гарик Харламов не раз смеялся над неудачными кадрами и высказываниям Ларисы Гузеевой. После к шуткам присоединился и Максим Галкин.