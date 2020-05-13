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"Испортила жизнь": дочь Гузеевой пострадала из-за актрисы

"Испортила жизнь": дочь Гузеевой пострадала из-за актрисы
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Звезда фильма "Жестокий романс" вспомнила о беременности

Лариса Гузеева разоткровенничалась на съемках шоу "Давай поженимся". Ведущая сказала, что ее дочь могли бы звать совсем по-другому, но на выбор имени повлияла известная актриса, из-за которой сейчас и страдает наследница знаменитости. Ольга Бухарова, по словам ее мамы, просто ненавидит свое имя.

"Алика Смехова моей дочери испортила жизнь", – заявила Гузеева.

Как поясняет артистка, вместе с коллегой по цеху они забеременели одновременно и в какой-то момент решили обсудить имена будущих детей. Гузеева призналась, что планирует назвать дочку Сэйра – на американский манер.

Однако Смехова тогда сумела отговорить подругу, предположив, что ее будут дразнить. По ее мнению, все бы называли девочку Сарой.

В итоге звезда фильма "Жестокий романс" назвала новорожденную Ольгой, однако имя девочке до сих пор не нравится, а в семье ее зовут Лелей. Наследница ведущей "Давай поженимся" до сих пор припоминает ей этот случай, как она рассказала в эфире. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Лариса Гузеева нарушила правила на карантине. 

Дарья ПЕТРОВА

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