После громкого скандала Гузеева приготовила суп из последених продуктов
Лариса Гузеева полностью погрузилась в домашнюю работу. Артистка делится с подписчиками своими кулинарными хитростями, при этом громкий скандал продолжает игнорировать. Напомним, все сотрудники "Давай поженимся" попали в щекотливую ситуацию из-за слов редактора шоу о темнокожих девушках. Пользователи социальных сетей увидели в высказывании расизм.
Пока, как пишут журналисты, руководство программы и сами работники шоу молчат. Возможно, из-за того, что передачу распустили из-за коронавируса.
Лариса Гузеева решила воспользоваться моментом и показала подписчикам простой рецепт дешевого супа из остатков продуктов. Секретный ингредиент блюда – сладости. Звезда при варке добавляет к овощам сухофрукты или сладкую пастилу – ее телеведущая о добавила в бульон.
"Это пастила. Она придаст вкусу оригинальную сладость", - сказала на видео Гузеева. А затем добавила в "Инстаграм": "Друзья мои, наступило время поскрести по сусекам. Я вообще могу что-то приличное сотворить только в экстремальных ситуациях: например, когда полупустой холодильник и всего по горсточке", – написала звезда.
Пользователи в комментариях высказали разные мнения. Одни в восторге от всех рецептов знаменитости и просят сохранять их на странице. Другие считают, что у Ларисы Гузеевой получился компот, а не суп. Всем критикующим актриса посоветовала не бояться пробовать новое.
"Не, ну фасоль с пастилой – не комильфо как-то! Полусуп-полукомпот. На любителя, в общем", "Ларисочка дорогая ,как жаль ,что Ваши рецепты исчезают через сутки. Постный гороховый суп запомнила как Отче Наш", "Уверен, что это шедевр", "Наверняка Вы вкусно готовите. Но все жирное", "Очень странное сочетание", – высказали свое мнение пользователи.
Блюдо Ларисы Гузеевой вызвало столько эмоций у ее подписчиков, что о скандале с участием звезды, о котором писало "Дни.ру", пользователи на время забыли.
Ранее Лариса Гузеева расплакалась из-за невесты после передачи "Давай поженимся".
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