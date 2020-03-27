Гузеева со скандалом покинула студию "Давай поженимся"
Лариса Гузеева ушла со съемок передачи, так как больше не смогла общаться с главной героиней, которая назвалась экстрасенсом. Такую реакцию вызвало нестандартное поведение девушки: она начала угрожать ведущим закрытием программы, предсказывала им неудачи и отказывалась смотреть в глаза. Женщины начали выяснять отношения, после чего телезвезда не выдержала и ушла.
"Или я буду этот поток сознания сейчас прекращать, и мы ведем передачу в обычном формате, или я сейчас уйду отсюда", – сказала артистка и покинула студию "Давай поженимся".
Похоже, что работники шоу смогли успокоить невесту и ведущую, и программа продолжилась, правда, невеста и свахи все равно не переставали подкалывать друг друга. После шоу Лариса Гузеева сняла себя в гримерке и призналась, что плакала. По словам знаменитости, такой сложной невесты не было никогда за всю историю передачи.
Отразилось все произошедшее и Розе Сябитовой. Главная сваха страны призналась, что у нее подскочило давление, когда она увидела готовый выпуск со скандальной невестой. Также ведущая показала эксклюзивное видео с женихами, которые оценивали экстрасенса. Мужчины посчитали, что девушке необходимо пройти медицинское обследование.
Зрители, посмотревшие шоу, встали на сторону ведущих. Они признались, что главная героиня вызвала у них негативные эмоции. Они поражаются терпению Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой.
"Мне хотелось невесту отлупастить, как вы перенесли эту передачу, сочувствую вам", "О, господи. Сколько больных людей! Такая моладая, и такие проблемы с головой", "Как ее взяли на шоу вообще", – прокомментировали ролик поклонники "Давай поженимся".
Ранее Лариса Гузеева поделилась рецептом необычного супа со сладостями.
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