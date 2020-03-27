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Гузеева со скандалом покинула студию "Давай поженимся"

Гузеева со скандалом покинула студию "Давай поженимся"
Кадр youtube.com
Звезда не смогла вытерпеть необычную невесту

Лариса Гузеева ушла со съемок передачи, так как больше не смогла общаться с главной героиней, которая назвалась экстрасенсом. Такую реакцию вызвало нестандартное поведение девушки: она начала угрожать ведущим закрытием программы, предсказывала им неудачи и отказывалась смотреть в глаза. Женщины начали выяснять отношения, после чего телезвезда не выдержала и ушла.

"Или я буду этот поток сознания сейчас прекращать, и мы ведем передачу в обычном формате, или я сейчас уйду отсюда", – сказала артистка и покинула студию "Давай поженимся".

Похоже, что работники шоу смогли успокоить невесту и ведущую, и программа продолжилась, правда, невеста и свахи все равно не переставали подкалывать друг друга. После шоу Лариса Гузеева сняла себя в гримерке и призналась, что плакала. По словам знаменитости, такой сложной невесты не было никогда за всю историю передачи.

Отразилось все произошедшее и Розе Сябитовой. Главная сваха страны призналась, что у нее подскочило давление, когда она увидела готовый выпуск со скандальной невестой. Также ведущая показала эксклюзивное видео с женихами, которые оценивали экстрасенса. Мужчины посчитали, что девушке необходимо пройти медицинское обследование.

Зрители, посмотревшие шоу, встали на сторону ведущих. Они признались, что главная героиня вызвала у них негативные эмоции. Они поражаются терпению Розы Сябитовой и Ларисы Гузеевой.

"Мне хотелось невесту отлупастить, как вы перенесли эту передачу, сочувствую вам", "О, господи. Сколько больных людей! Такая моладая, и такие проблемы с головой", "Как ее взяли на шоу вообще", – прокомментировали ролик поклонники "Давай поженимся". 

Ранее Лариса Гузеева поделилась рецептом необычного супа со сладостями. 

Дарья ПЕТРОВА

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