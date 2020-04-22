Ведущая шоу "Давай поженимся" резко высказалась в адрес родственников героини

Лариса Гузеева не смогла остаться равнодушной к истории невесты, пришедшей искать свою любовь. Выяснилось, что участница шоу несколько лет жила в детском доме, хотя ее родители были живы. Знаменитость не смогла сдержать эмоций, услышав это.

Ведущая "Давай поженимся" разозлилась и призналась, что ненавидит таких людей, которые сначала бросают своих детей, а затем проходят к ним за помощью. В случае с невестой так и произошло – отец обратился к ней за помощью, когда она выросла.

Гузеева пояснила, что не понимает, почему надо уважать стариков только из-за возраста. "Они всю жизнь жили во грехе, сделали несчастными своих близких и детей", – сказала она на съемках.

Зрители, посмотревшие выпуск, Ларису Гузееву полностью поддержали.

"Абсолютная правда, Лариса права!", " Золотые слова, Лариса", "Согласна полностью.Тоже терпеть не могу слова типа "мать родила, и уже надо всю жизнь в ноги кланяться", – прокомментировали пользователи соцсети.