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"Жили во грехе": Гузеева разозлилась из-за родителей невесты

"Жили во грехе": Гузеева разозлилась из-за родителей невесты
Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Ведущая шоу "Давай поженимся" резко высказалась в адрес родственников героини

Лариса Гузеева не смогла остаться равнодушной к истории невесты, пришедшей искать свою любовь. Выяснилось, что участница шоу несколько лет жила в детском доме, хотя ее родители были живы. Знаменитость не смогла сдержать эмоций, услышав это. 

Ведущая "Давай поженимся" разозлилась и призналась, что ненавидит таких людей, которые сначала бросают своих детей, а затем проходят к ним за помощью. В случае с невестой так и произошло – отец обратился к ней за помощью, когда она выросла. 

Гузеева пояснила, что не понимает, почему надо уважать стариков только из-за возраста. "Они всю жизнь жили во грехе, сделали несчастными своих близких и детей", – сказала она на съемках. 

Зрители, посмотревшие выпуск, Ларису Гузееву полностью поддержали.  

"Абсолютная правда, Лариса права!", " Золотые слова, Лариса", "Согласна полностью.Тоже терпеть не могу слова типа "мать родила, и уже надо всю жизнь в ноги кланяться", – прокомментировали пользователи соцсети.

Дарья ПЕТРОВА

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