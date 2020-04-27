Журналисты сообщили, что ведущая "Давай поженимся" проехалась по Москве на огромной скорости

Лариса Гузеева в апреле несколько раз нарушила правила дорожного движения. Артистка на своей иномарке превысила скоростной режим несколько раз, за что и была оштрафована. Об этом СМИ рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным репортеров, автомобиль Гузеевой мчался на огромной скорости по Ленинградскому шоссе. Нарушение засняли камеры фотофиксации.

Инцидент привлек внимание журналистов из-за того, что ведущая "Давай поженимся" в конце марта выступила с пламенной речью перед своими подписчиками в социальной сети, где нецензурно ругалась на москвичей, нарушающих режим самоизоляции.

Куда именно ехала телеведущая, не известно. Возможно, Лариса Гузеева спешила на съемки передачи со своим участием, предполагает сайт "Комсомольская правда".

Пользователи интернета на поступок знаменитости отреагировали резко. Звезде припомнили эмоциональное высказывание о карантине и попросили ее сидеть дома.

"Противно, когда тебя учат жить, а сами демонстрируют модели поведения, прямо противоположные своим отповедям. Верх цинизма прикрываться при нарушении режима самоизоляции россиянами и их досугом", "Терпеть не могу Гузееву, пусть сидит дома и не снимается, никто и не вспомнит о ней", - высказались читатели "КП".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Лариса Гузеева разозлилась на съемках "Давай поженимся".