Изменившуюся ведущую "Давай поженимся" засняли на камеру

Роза Сябитова с подбитым глазом и выбитым зубом попала в объектив оператора. Телезвезда сначала жаловалась на проблемы, а потом начала пить из банки "бормотуху", как сама она рассказала. Все происходящее на видео оказалось постановкой – внешность Сябитовой не изменилась.

Звезда "Давай поженимся" в ролике в шутку рассказала о придуманных проблемах со здоровьем, деньгами и одиночестве. Спасение от этого героиня Сябитовой нашла в выпивке.

"Для таких ситуаций существует лучшее средство – бормотуха "Женское счастье", – шутит сваха.

Юмористический ролик появился в "Инстаграм" ведущей "Давай поженимся", где поклонники похвалили актерский талант Розы Сябитовой. Однако некоторые юмор свахи не оценили.

"Девчонки, молодцы – вайны чудесные! Я сама комик – ржу!", "Ой ну, Роза, молодец, рассмешила", "Вроде взрослая женщина...чушь показывает", "Уровень оставляет желать лучшего", "Молодец, Роза! Неожиданно! Но прикольно!", "Роза, вы сделали понедельник легче!" – написали под постом Сябитовой в "Инстаграм".

Ранее Роза Сябитова заговорила о работе проституткой.