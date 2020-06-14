Телеведущая поскандалила с героем передачи

Лариса Гузеева, которая поженила уже не одну российскую пару, теперь помогает супругам решать возникшие за время совместной жизни проблемы. Ведущая "Давай поженимся" раскритиковала мужчину, героя своей новой программы, после жалоб его жены.

В рамках шоу "На дачу" Гузеева посетила очередную семью, которая уже несколько месяцев находится на самоизоляции. Жена пожаловалась, что ей приходится все время стоять у плиты, чтобы накормить домашних. Кроме того, с супругами остался жить репетитор их сына из Китая – он не смог уехать на родину из-за пандемии.

Телеведущая встала на сторону героини программы и попыталась объяснить мужчине, что китайцу пора намекнуть на отъезд. Главе семейства же, по его словам, нравится проводить время с "китайским другом": они вместе гуляют и катаются на квадроциклах.

В эфире Первого канала Гузеева посоветовала герою программы больше времени уделять супруге. Звезда объяснила ему: женщина устала, и из счастливой жены и мамы превратилась в кухарку. Однако мужчина не внял к ее просьбам, чем вывел ведущую из себя.

"Все, я не хочу это слышать, уберите от греха подальше, а то я вас убью", – выпалила артистка.

Ранее Лариса Гузеева жестко высказалась об Алексее Панине, объяснив причину невостребованности актера.