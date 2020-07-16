Ведущая "Давай поженимся" в очередной раз выяснила отношения с подписчиками

Лариса Гузеева опубликовала в социальной сети фото, где она стоит рядом со своей подругой. Комментаторы сразу же нашли, за что раскритиковать звезду. По их мнению, ей надо фотографировать одной, а не "жаться к малолеткам". Ответ знаменитости не заставил себя долго ждать.

Гузеева резко ответила на критику. Она указала не непозволительный тон сообщения и написала, что живет по-королевски именно благодаря друзьям.

"Что вы все время к этим малолеткам жметесь..." – такое сообщение написали Гузеевой. А ведущая ответила: "По-королевски живу, благодаря моим друзьям, поэтому и прижимаю их к себе, к своему сердцу. Жаль, что вам этого не понять".

Под фотографией, где ведущая "Давай поженимся" рассказывает о том, что скоро пойдет в отпуск, многие поклонники ее поддержали. Они считают замечания и советы критиков неуместными, а также похвалили внешность Ларисы Гузеевой.

"Вы мой идеал с детства) Я всегда вами восхищаюсь) Очень умный и мудрый человек)", "Как всегда прекрасны", "Невероятно красиво", "Читаю комментарии, недоумеваю. Как такое можно написать.", "Красотка", "Я смотрю, с Вами одна молодежь работает, они, наверное, в восторге от Вас", – написали комментаторы.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ларису Гузееву сравнили с алкоголичкой.