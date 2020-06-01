Ведущая "Давай поженимся" сняла домашнее видео

Лариса Гузеева показала, как проводит время с семьей. Развлекает артистку и детей ее муж Игорь Бухаров. Он, нарядившись в шляпу и плащ, начал бегать по комнате, изображая, что летает. Артистку все происходящее только насмешило.

Видео актриса снимала у себя дома, а затем выложила в "Инстаграм". Интернет-пользователи написали, что у пары совсем нет комплексов.

"Молодец, Игорь Олегович", – похвалила Гузеева мужа.

Позже в социальной сети появилось фото знаменитости вместе с детьми – сыном от предыдущего брака и дочерью от нынешнего супруга. Пост Лариса Гузеева посвятила Дню защиты детей.

"Мы вместе. Люблю. Всегда рядом", – написала звезда.

Семейная идиллия в доме Гузеевой и ее мужа-ресторатора вызвала восторг у поклонников. Пользователи отметили красоту ее дочери Ольги и посмеялись над видео с Игорем Бухаровым.

"Классно, весело, задорно. Вот так нужно жить", "Муж у вас прикольный! Треники вообще супер!", "Красивые дети от самой красивой мамы на свете", "Прекрасная семья", "Молодцы. Без комплексов. Бухаров вы лучший", – написали в соцсети (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Лариса Гузеева нарядила мужа, выставив напоказ пикантные детали