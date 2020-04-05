"Расплодилось уродов": Гузеева рассвирепела после личного видео дочери
Лариса Гузеева решила прекратить общение с фанатами в социальных сетях. Ведущая не выдержала из-за потока негативных комментариев и перестала отвечать на письма во время карантина из-за пандемии коронавируса.
Актриса опубликовала видео с дочерью Ольгой Бухаровой в своем "Инстаграм". Под ним она предупредила аудиторию, что закрывает все комментарии и удаляет личные сообщения, не читая их. Гузеева объяснила это тем, что на ее странице "расплодилось уродов". Телеведущая ждет, когда они "самоубьются и захлебнутся в своей желчи".
На опубликованном видео дочь Гузеевой примерила на себе образ Джокера с кровавыми глазами и обесцвеченными бровями. Девушка нарисовала зловещую ухмылку и приклеила на лицо красные стразы, которые означают кровавые слезы.
Лариса Гузеева добавила, что со своими фанатами она продолжит общение позже и пожелала всем счастья и здоровья.
Ранее "Утро" рассказало, что Гузеева назвала "дебилами" нарушителей самоизоляции из-за COVID-19.
Гороскоп на 5 апреля: трем знакам предстоит сложный выбор
Точный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на воскресенье
Трампа удивил поступок Путина
Президента США тема пропаганды сейчас не интересует
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Умер зараженный коронавирусом легендарный дизайнер
- Передается по-другому: миф о коронавирусе развеяли
- Лукашенко нашел защищающий от коронавируса продукт
- В мире миллион человек заразились коронавирусом
Здоровье
- Йоговский чай: пряный напиток укрепит иммунитет
- Домашняя гимнастика для пожилых: всего три упражнения избавят от боли в животе
- Суставы скажут ‘’спасибо’’: чудодейственная гимнастика для мужчин старше 50
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик