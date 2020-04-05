Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Расплодилось уродов": Гузеева рассвирепела после личного видео дочери

"Расплодилось уродов": Гузеева рассвирепела после личного видео дочери
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая "Давай поженимся" защитила наследницу от нападок недоброжелателей

Лариса Гузеева решила прекратить общение с фанатами в социальных сетях. Ведущая не выдержала из-за потока негативных комментариев и перестала отвечать на письма во время карантина из-за пандемии коронавируса. 

Актриса опубликовала видео с дочерью Ольгой Бухаровой в своем "Инстаграм". Под ним она предупредила аудиторию, что закрывает все комментарии и удаляет личные сообщения, не читая их. Гузеева объяснила это тем, что на ее странице "расплодилось уродов". Телеведущая ждет, когда они "самоубьются и захлебнутся в своей желчи".

На опубликованном видео дочь Гузеевой примерила на себе образ Джокера с кровавыми глазами и обесцвеченными бровями. Девушка нарисовала зловещую ухмылку и приклеила на лицо красные стразы, которые означают кровавые слезы. 

Лариса Гузеева добавила, что со своими фанатами она продолжит общение позже и пожелала всем счастья и здоровья. 

Ранее "Утро" рассказало, что Гузеева назвала "дебилами" нарушителей самоизоляции из-за COVID-19.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Гороскоп на 5 апреля: трем знакам предстоит сложный выбор

Точный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на воскресенье

Трампа удивил поступок Путина

Президента США тема пропаганды сейчас не интересует

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей