Ведущая "Давай поженимся" защитила наследницу от нападок недоброжелателей

Лариса Гузеева решила прекратить общение с фанатами в социальных сетях. Ведущая не выдержала из-за потока негативных комментариев и перестала отвечать на письма во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Актриса опубликовала видео с дочерью Ольгой Бухаровой в своем "Инстаграм". Под ним она предупредила аудиторию, что закрывает все комментарии и удаляет личные сообщения, не читая их. Гузеева объяснила это тем, что на ее странице "расплодилось уродов". Телеведущая ждет, когда они "самоубьются и захлебнутся в своей желчи".

На опубликованном видео дочь Гузеевой примерила на себе образ Джокера с кровавыми глазами и обесцвеченными бровями. Девушка нарисовала зловещую ухмылку и приклеила на лицо красные стразы, которые означают кровавые слезы.

Лариса Гузеева добавила, что со своими фанатами она продолжит общение позже и пожелала всем счастья и здоровья.

Ранее "Утро" рассказало, что Гузеева назвала "дебилами" нарушителей самоизоляции из-за COVID-19.