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Без бровей и с кровавыми слезами: дочь Гузеевой изменилась на карантине

Без бровей и с кровавыми слезами: дочь Гузеевой изменилась на карантине
Ольга Бухарова. Фото:www.instagram.com/newdecada
Девушка показалась в странном виде

Ольга Бухарова призналась, что ей "чертовски скучно". Дочь ведущей "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой нашла, как себя развлечь, сидя дома из-за карантина на фоне вспышки коронавируса.

На видео, которое появилось в ее сторис в Инстаграм, Леля предстала в образе Джокера. Лицо она тщательно загримировала, замазав и брови. Кроме того, девушка приклеила на лицо стразы, которые, видимо, должны были изображать кровавые слезы.

Ольга выложила несколько видео, где снялась в разных позах. После этого перфоманса она снова появилась в своем обычном видео, заявив, что ее лицо устало.

Ранее Гузеева, взбешенная беспечностью москвичей, отпускающих детей гулять во время карантина, назвала их дебилами.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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