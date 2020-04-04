Девушка показалась в странном виде

Ольга Бухарова призналась, что ей "чертовски скучно". Дочь ведущей "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой нашла, как себя развлечь, сидя дома из-за карантина на фоне вспышки коронавируса.

На видео, которое появилось в ее сторис в Инстаграм, Леля предстала в образе Джокера. Лицо она тщательно загримировала, замазав и брови. Кроме того, девушка приклеила на лицо стразы, которые, видимо, должны были изображать кровавые слезы.

Ольга выложила несколько видео, где снялась в разных позах. После этого перфоманса она снова появилась в своем обычном видео, заявив, что ее лицо устало.

Ранее Гузеева, взбешенная беспечностью москвичей, отпускающих детей гулять во время карантина, назвала их дебилами.