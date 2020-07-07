Поклонники не сразу узнали артистку на фото

Телеведущая предстала перед поклонниками в необычном образе. Лариса Гузеева поела в уличном ларьке и похвасталась ярким спортивным нарядом.

На своей странице в "Инстаграм" звезда показала кадры с очередных телесъемок. Вместе со своей командой Гузеева побывала в Подольске и заметила, что "там, как в детстве". Лариса Андреевна поела вареной кукурузы и выпила квасу – всем этим ее угостила продавщица из ларька. Ведущая призналась, ее приняли за "свою на районе". В этот знаменательный момент она как раз и запечатлена на кадрах.

Также Гузеева удивила поклонников своим ярким луком. На артистке в тот день был спортивный костюм ядовито-зеленого цвета, "дачные" тапочки в тон наряду и цветастый головной убор.

"Всем было весело", – заключила звезда.

К слову, фанаты неоднозначно оценили необычный образ любимицы. Одни Ларису Андреевну не узнали, другие назвали "колхозницей". Но нашлись и те, кому лук понравился. "Аппетитный салатик", "Хорошенькая", "Какая милая и нежная", "Аут-огонь", – написали поклонники.

Напомним, Ларисе Гузеевой не всегда удается сохранять позитивный настрой на съемках. Недавно ведущую вывел из себя один из героев выпуска "На даче". Звезда разозлилась и пообещала его убить.