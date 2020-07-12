Гузееву в чалме сравнили с алкоголичкой

Гузееву в чалме сравнили с алкоголичкой
Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_
Ведущая "Давай поженимся!" жестко ответила на критику

Лариса Гузеева опубликовала в социальной сети фото, сделанные на природе. Артистка в голубом наряде, с чалмой на голове позировала рядом с подругами. Однако снимки звезды не на всех произвели впечатление. Одна из подписчиц заявила, что женщины похожи на алкоголичек.

Телеведущая, известная своими экспрессивными высказываниями, не стала терпеть оскорбление и жестко ответила на критику. Звезда "Давай поженимся!" прошлась по внешности подписчицы и ее уму.

"Похожи на алкоголичек", – так высказались в Сети. А в ответ от Гузеевой получили следующее сообщение: "Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазий – жалею" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Многие поклонники Ларисы Гузеевой осудили поведение агрессивного комментатора, который написал гадости в адрес артистки. По их мнению, знаменитость прекрасно выглядит на фото, а ее пост с добрыми словами в адрес подруг получился очень трогательным.

"Какая же ты, все-таки, у меня Красавица, Гузечка! Смотрю и радуюсь", "Улыбайтесь! Вы красавица!", "Лора, восточная женщина! Боже какой образ – прелесть!", "Выглядите супер! И девочки прекрасны", – написали в "Инстаграм" Гузеевой.

Отношения знаменитости и ее подписчиков нельзя назвать простыми. На критику в свой адрес телеведущая реагирует резко и не раз вступала в перепалку с комментаторами. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, как Гарик Харламов шутит над Ларисой Гузеевой. 

Дарья ПЕТРОВА

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