Ведущая "Давай поженимся" не стала терпеть недоброжелателей в соцсети

Лариса Гузеева часто отвечает интернет-пользователям, которые оставляют под ее постами в "Инстаграм" негативные комментарии. На этот раз артистка назвала таких подписчиков хамами-малолетками, которых без сожаления "пропалывает" на своей странице.

Ведущая "Давай поженимся" опубликовала фото ростков некоего растения, поинтересовавшись у фанатов, как угадать, что именно из них вырастет.

"Счастливы те, кто с удовольствием обманываются, обольщаются и верят в чудеса. Я-нет. У меня на странице развелось хамов– малолеток немерено", – написала Гузеева.

Пока одни поклонники отвечали своей любимице на вопрос, подчеркивая, что у нее растет папоротник. Другие похвалили Гузееву за ответ недоброжелателям. Многие подписчики сочли, что телеведущая правильно делает, что удаляет страницы злопыхателей. Некоторые обратили внимание на двусмысленность в послании звезды. Они подчеркнули, что Гузеева могла иметь в виду не растения, она могла говорить о том, что из "хамов-малолеток" непонятно, кто вырастет.

"Шедеврально подан Вами посыл", "И правильно делаете! Будьте здоровы!", "Двусмысленный текст.... Кто про цветы, а кто про человека"– заметили фанаты.

Ранее Гузеева вступила в словесную перепалку с подписчиками из-за грязных окон.