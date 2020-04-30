Гузеевой сделали замечание из-за грязных окон в квартире

Ведущую "Давай поженимся" взбесил колкий комментарий

Лариса Гузеева в очередной раз схлестнулась с подписчиками в Инстаграм.

Артистка поделилась на своей странице прекрасным – сняла цветок на подоконнике и призналась, что испытывает потребность в красоте, которая в самоизоляции только усилилась. Кроме того, Гузеева пожелала пользователям радости.

"Потребность в красоте. Я за ней охочусь-за красотой! В масштабах Страны– ничего себе, а в режиме изоляции– шедевр. Всем лёгкости бытия и радости",

– подписала она снимок.



Однако ее порыв оценили не все – некоторые комментаторы оставили едкие замечания относительно окна – по их мнению, оно было грязным.

"Окно помой", "Цветы очень красивые, но окно...Такое грязное.." – высказались критики.

Ведущая "Давай поженимся" ответила недовольным: "Рот помой", – написала она одному из них.

Гузеева нередко резко отвечает злопыхателям, которые атакуют ее соцсети и критикуют по поводу и без. Так, однажды скандал разгорелся из-за фотографии из церкви, которую опубликовала актриса. Тогда же пользователи припомнили Гузеевой и то, что она зачастую не сдержанна в выражениях.