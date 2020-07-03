У Водонаевой в день рождения "расплылось" лицо

У Водонаевой в день рождения "расплылось" лицо
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка с подругой повеселилась на своем празднике

У бывшей участницы телешоу "Дом-2" Алены Водонаевой "расплылось" лицо во время празднования дня рождения. 

Светская львица решила добавить веселья к празднику и опубликовала на своей странице в "Инстаграм" сторис с маской, которая растягивает и размазывает лица. Компанию ей в этой шутке составила подруга – бывшая участница шоу "Холостяк" Елизавета Адамова. 

Виновница торжества была одета в стильный бело-розовый кардиган и обтягивающие черные штаны, которые подчеркивали стройность ее ног. 

Ранее звезда "Дома-2" рассказала, что думает о своем последнем браке. Водонаева была замужем дважды. В прошлом году она рассталась с музыкантом Алексеем Комовым. По словам девушки, этот союз не оставил у нее приятных впечатлений.

После звезда телестройки открыла поклонникам секрет, кто теперь составляет ей компанию в постели. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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