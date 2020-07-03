Девушка с подругой повеселилась на своем празднике

У бывшей участницы телешоу "Дом-2" Алены Водонаевой "расплылось" лицо во время празднования дня рождения.

Светская львица решила добавить веселья к празднику и опубликовала на своей странице в "Инстаграм" сторис с маской, которая растягивает и размазывает лица. Компанию ей в этой шутке составила подруга – бывшая участница шоу "Холостяк" Елизавета Адамова.

Виновница торжества была одета в стильный бело-розовый кардиган и обтягивающие черные штаны, которые подчеркивали стройность ее ног.

Ранее звезда "Дома-2" рассказала, что думает о своем последнем браке. Водонаева была замужем дважды. В прошлом году она рассталась с музыкантом Алексеем Комовым. По словам девушки, этот союз не оставил у нее приятных впечатлений.

После звезда телестройки открыла поклонникам секрет, кто теперь составляет ей компанию в постели.