Безответственно и бесполезно: Водонаева рассказала о свадьбе

Безответственно и бесполезно: Водонаева рассказала о свадьбе
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда "Дома-2" пожалела о браке с музыкантом

Алена Водонаева дважды была замужем, и с последним супругом она рассталась в прошлом году. Телеведущая в свой день рождения откровенно рассказала, что она сейчас думает об этом браке.

Звезда "Дома-2" призналась, что жалеет о свадьбе с музыкантом Алексеем Комовым. По ее словам, этот союз "был бесполезным и безответственным". Водонаева считает, что тогда им следовало просто встречаться.

2 июля журналистке исполнилось 38 лет. Она призналась, что гордится этой цифрой. В интервью People Talk Водонаева также рассказала: ей важно, чтобы мужчина был самодостаточным и уверенным в себе. Кроме того, избранник артистки должен быть увлечен тем, что он делает.

На данный момент звезда "Дома-2" хранит молчание о своей личной жизни. После развода с Комовым Водонаева упомянула о романе с молодым хоккеистом, однако его имени раскрывать не стала.

Со вторым мужем телеведущая развелась в 2019 году. По ее словам, одной из причин расставания стал финансовый вопрос. Водонаева не скрывает: ей важно, чтобы мужчина зарабатывал больше.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россиянина приговорили за шпионаж в пользу Германии

Военный эксперт передавал за рубеж секретные данные ФСБ

"Иногда разрешает подойти руку пожать": белорусский политик об отношениях Путина и Лукашенко

Батька пойдет на все, чтобы остаться в президентском кресле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей