Звезда "Дома-2" пожалела о браке с музыкантом

Алена Водонаева дважды была замужем, и с последним супругом она рассталась в прошлом году. Телеведущая в свой день рождения откровенно рассказала, что она сейчас думает об этом браке.

Звезда "Дома-2" призналась, что жалеет о свадьбе с музыкантом Алексеем Комовым. По ее словам, этот союз "был бесполезным и безответственным". Водонаева считает, что тогда им следовало просто встречаться.

2 июля журналистке исполнилось 38 лет. Она призналась, что гордится этой цифрой. В интервью People Talk Водонаева также рассказала: ей важно, чтобы мужчина был самодостаточным и уверенным в себе. Кроме того, избранник артистки должен быть увлечен тем, что он делает.

На данный момент звезда "Дома-2" хранит молчание о своей личной жизни. После развода с Комовым Водонаева упомянула о романе с молодым хоккеистом, однако его имени раскрывать не стала.

Со вторым мужем телеведущая развелась в 2019 году. По ее словам, одной из причин расставания стал финансовый вопрос. Водонаева не скрывает: ей важно, чтобы мужчина зарабатывал больше.